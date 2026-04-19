"Реал Сосьедад" Захаряна выиграл Кубок Испании по футболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, в серии пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финальном матче Кубка Испании.
Основное время встречи, которая прошла в Севилье, завершилось со счетом 2:2. В составе "Реал Сосьедад" мячи забили Андер Барренечеа (1-я минута) и Микель Оярсабаль (45+1), реализовавший пенальти. У "Атлетико" отличились Адемола Лукман (18) и Хулиан Альварес (83). В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Реал Сосьедад" - 4:3.
Барренечеа открыл счет на 14-й секунде встречи и стал автором самого быстрого гола в истории финальных матчей Кубка Испании. Предыдущий рекорд установил экс-нападающий "Валенсии" Мануэль Баденес в 1952 году (17-я секунда).
Захарян пропускал встречу из-за проблем со здоровьем. Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита.
"Реал Сосьедад" завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории. Ранее команда из Сан-Себастьяна побеждала в турнире в 1909, 1987 и 2020 годах. "Атлетико" является десятикратным обладателем Кубка Испании, в последний раз мадридский клуб брал этот трофей в сезоне-2012/13.