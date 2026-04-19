"Реал Сосьедад" Захаряна выиграл Кубок Испании по футболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, в серии пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финальном матче Кубка Испании.

"Реал Сосьедад" завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории. Ранее команда из Сан-Себастьяна побеждала в турнире в 1909, 1987 и 2020 годах. "Атлетико" является десятикратным обладателем Кубка Испании, в последний раз мадридский клуб брал этот трофей в сезоне-2012/13.