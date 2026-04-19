Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" Захаряна выиграл Кубок Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
00:56 19.04.2026 (обновлено: 00:59 19.04.2026)
"Реал Сосьедад" Захаряна выиграл Кубок Испании по футболу

"Реал Сосьедад" победил "Атлетико" и выиграл Кубок Испании по футболу

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, в серии пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финальном матче Кубка Испании.
Основное время встречи, которая прошла в Севилье, завершилось со счетом 2:2. В составе "Реал Сосьедад" мячи забили Андер Барренечеа (1-я минута) и Микель Оярсабаль (45+1), реализовавший пенальти. У "Атлетико" отличились Адемола Лукман (18) и Хулиан Альварес (83). В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Реал Сосьедад" - 4:3.
Барренечеа открыл счет на 14-й секунде встречи и стал автором самого быстрого гола в истории финальных матчей Кубка Испании. Предыдущий рекорд установил экс-нападающий "Валенсии" Мануэль Баденес в 1952 году (17-я секунда).
Оярсабаль стал первым футболистом в истории "Реал Сосьедад", который забивал в двух разных финалах Кубках Испании. Ранее он отличился в финальном матче сезона-2019/20 против "Атлетика" из Бильбао, тогда Оярсабаль также реализовал 11-метровый удар.
Захарян пропускал встречу из-за проблем со здоровьем. Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита.
"Реал Сосьедад" завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории. Ранее команда из Сан-Себастьяна побеждала в турнире в 1909, 1987 и 2020 годах. "Атлетико" является десятикратным обладателем Кубка Испании, в последний раз мадридский клуб брал этот трофей в сезоне-2012/13.
"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Алавесом" в матче Ла Лиги
11 апреля, 17:13
 
ФутболСпортИспанияРоссияСевильяАрсен ЗахарянАндер БарренечеаАдемола ЛукманРеал СосьедадАтлетико (Мадрид)ВаленсияЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала