Что Иоанн Кронштадтский говорил о будущем России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В начале XX века к Иоанну Кронштадтскому ехали тысячи людей — за исцелением, советом, молитвой. Его почитали как святого еще при жизни.

Особое место в наследии священника занимает пророчество, сделанное перед самой смертью. О чем он говорил?

Всенародный пастырь

Поток свидетельств о чудесах старца был нескончаемым. Монахиня Ангелина, угодившая под колеса коляски, после молитвенной помощи отца Иоанна не только осталась жива , но уже на следующий день вернулась в свою обитель без каких-либо следов травм.

Другой историей стало спасение дочери одного еврея: девочка умирала от скарлатины, отчаявшийся отец бросился к священнику. Тот лишь возложил на него руки, произнеся: "Иди с миром". Вернувшись домой, мужчина застал ребенка полностью здоровым, а позже его дочь сама приняла крещение.

К нему на исповедь приходили тысячи — так много, что пришлось ввести общую исповедь. В Андреевском соборе Кронштадта собиралось до пяти тысяч человек.

"Брат на брата, сын на отца"

Осенью 1916-го в петербургском Иоанновском монастыре собрались на трапезу высокопоставленные гости — духовенство и военные чины. Митрополит Московский Макарий читал отрывок из дневника отца Иоанна Кронштадтского — видения и пророчества о судьбе России.

Батюшка знал заранее, что армия царя потерпит неудачи, а следом придет революция. Но самое страшное — он записал, сколько продлятся эти потрясения, сколько крови прольется, какое горе и страдания обрушатся на весь народ.

За много лет до 1917-го года он записал : "Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца... и прольется много крови". "Часть русского народа будет вынуждена покинуть родную землю... но вернутся они не скоро и не узнают своих мест".

"Как бесы в аду"

В 1900-м к отцу Иоанну приехала купеческая семья. Во время разговора он неожиданно произнес : "Над Пермью висит черный крест".

Смысл этих слов стал понятен только спустя годы. В 1918-м на Урале была расстреляна царская семья и другие представители дома Романовых. Екатеринбургское убийство стало одним из самых громких преступлений эпохи — и произошло на территории тогдашней Пермской губернии.

В начале 1908-го у отца Иоанна было видение : "Царский дворец, а кругом бегают разной породы животные и разной величины звери, гады, драконы, шипят, ревут и лезут во дворец. И уже полезли на трон помазанника Божьего Николая II... Вдруг трон пошатнулся, и пала корона, покатилась. Звери ревели, бились, давили помазанника. Разорвали и растоптали, как бесы в аду, и все исчезло".

Сам Иоанн связывал происходящее с нарастающим кризисом. Он предупреждал: страна движется к катастрофе. "Только в Боге Россия и воскреснет", — предрекал он.

"На костях мучеников"

Еще одно предсказание Иоанн оставил незадолго до смерти. "Россия будет спасена, но пройдет через великие испытания, — утверждал он. — Много страданий, много мучений... Будет некогда и великая радость, но сначала крест".