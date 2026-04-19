Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 19.04.2026

Что Иоанн Кронштадтский говорил о будущем России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В начале XX века к Иоанну Кронштадтскому ехали тысячи людей — за исцелением, советом, молитвой. Его почитали как святого еще при жизни.
Особое место в наследии священника занимает пророчество, сделанное перед самой смертью. О чем он говорил?

Всенародный пастырь

Поток свидетельств о чудесах старца был нескончаемым. Монахиня Ангелина, угодившая под колеса коляски, после молитвенной помощи отца Иоанна не только осталась жива, но уже на следующий день вернулась в свою обитель без каких-либо следов травм.
Другой историей стало спасение дочери одного еврея: девочка умирала от скарлатины, отчаявшийся отец бросился к священнику. Тот лишь возложил на него руки, произнеся: "Иди с миром". Вернувшись домой, мужчина застал ребенка полностью здоровым, а позже его дочь сама приняла крещение.
К нему на исповедь приходили тысячи — так много, что пришлось ввести общую исповедь. В Андреевском соборе Кронштадта собиралось до пяти тысяч человек.

"Брат на брата, сын на отца"

Осенью 1916-го в петербургском Иоанновском монастыре собрались на трапезу высокопоставленные гости — духовенство и военные чины. Митрополит Московский Макарий читал отрывок из дневника отца Иоанна Кронштадтского — видения и пророчества о судьбе России.
Батюшка знал заранее, что армия царя потерпит неудачи, а следом придет революция. Но самое страшное — он записал, сколько продлятся эти потрясения, сколько крови прольется, какое горе и страдания обрушатся на весь народ.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолитическая демонстрация трудящихся в Петрограде
Политическая демонстрация трудящихся в Петрограде - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
За много лет до 1917-го года он записал: "Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца... и прольется много крови". "Часть русского народа будет вынуждена покинуть родную землю... но вернутся они не скоро и не узнают своих мест".

"Как бесы в аду"

В 1900-м к отцу Иоанну приехала купеческая семья. Во время разговора он неожиданно произнес: "Над Пермью висит черный крест".
Смысл этих слов стал понятен только спустя годы. В 1918-м на Урале была расстреляна царская семья и другие представители дома Романовых. Екатеринбургское убийство стало одним из самых громких преступлений эпохи — и произошло на территории тогдашней Пермской губернии.
В начале 1908-го у отца Иоанна было видение: "Царский дворец, а кругом бегают разной породы животные и разной величины звери, гады, драконы, шипят, ревут и лезут во дворец. И уже полезли на трон помазанника Божьего Николая II... Вдруг трон пошатнулся, и пала корона, покатилась. Звери ревели, бились, давили помазанника. Разорвали и растоптали, как бесы в аду, и все исчезло".
Сам Иоанн связывал происходящее с нарастающим кризисом. Он предупреждал: страна движется к катастрофе. "Только в Боге Россия и воскреснет", — предрекал он.

"На костях мучеников"

Еще одно предсказание Иоанн оставил незадолго до смерти. "Россия будет спасена, но пройдет через великие испытания, — утверждал он. — Много страданий, много мучений... Будет некогда и великая радость, но сначала крест".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
"Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира как единая Церковь!" — говорил старец.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала