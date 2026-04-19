Зеленский отдаст часть кредита ЕС приближенным, заявил евродепутат

- Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Владимир Зеленский направит часть 90-миллиардного кредита ЕС своим приближенным, если Евросоюз выделит его Киеву.
БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Владимир Зеленский направит часть 90-миллиардного кредита в случае, если Евросоюз его выделит Киеву, своим приближённым, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
