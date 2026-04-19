В Японии предупредили об угрозе новой колонизации из-за американского ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Японское издание Nikkei пишет о рисках сильной зависимости стран от американского искусственного интеллекта, которая может привести к новой форме колонизации.

На Мюнхенской конференции по безопасности политики и эксперты выразили обеспокоенность по поводу господства США в области искусственного интеллекта.

Участники закрытой сессии предложили создать механизмы для мониторинга и регулирования ИИ, включая меры по обеспечению прозрачности алгоритмов.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сильная зависимость стран от американского искусственного интеллекта влечет за собой стратегические риски и поднимает вопрос о новой форме колонизации, что проявится в ухудшении переговорной позиции стран-пользователей относительно корпораций из США, пишет японское издание Сильная зависимость стран от американского искусственного интеллекта влечет за собой стратегические риски и поднимает вопрос о новой форме колонизации, что проявится в ухудшении переговорной позиции стран-пользователей относительно корпораций из США, пишет японское издание Nikkei

"ИИ-колониализм... относится, скорее, к опасности того, что страны, зависимые от разработанного в США искусственного интеллекта, могут усилить эту зависимость до такой степени, что останется малое количество альтернатив, что приведет к разрушению их переговорной позиции относительно американских корпораций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на закрытой сессии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности некоторые политики и эксперты озвучили свою обеспокоенность относительно "новой формы колонизации". Как пишет газета, их беспокойство вызвано господством США в области искусственного интеллекта, которое проявляется в получении лидерами в области ИИ большого количества информации, знаний и капитала.

Участники конференции также предложили создать механизмы, которые будут нацелены на мониторинг и регулирование ИИ. Например, введение мер по обеспечению большей прозрачности алгоритмов, по которым работает искусственный интеллект.