В Японии предупредили об угрозе новой колонизации из-за американского ИИ - РИА Новости, 19.04.2026
18:35 19.04.2026 (обновлено: 18:43 19.04.2026)
В Японии предупредили об угрозе новой колонизации из-за американского ИИ

Nikkei: зависимость от американского ИИ может привести к новой форме колонизации

Работа за ноутбуком. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японское издание Nikkei пишет о рисках сильной зависимости стран от американского искусственного интеллекта, которая может привести к новой форме колонизации.
  • На Мюнхенской конференции по безопасности политики и эксперты выразили обеспокоенность по поводу господства США в области искусственного интеллекта.
  • Участники закрытой сессии предложили создать механизмы для мониторинга и регулирования ИИ, включая меры по обеспечению прозрачности алгоритмов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сильная зависимость стран от американского искусственного интеллекта влечет за собой стратегические риски и поднимает вопрос о новой форме колонизации, что проявится в ухудшении переговорной позиции стран-пользователей относительно корпораций из США, пишет японское издание Nikkei.
"ИИ-колониализм... относится, скорее, к опасности того, что страны, зависимые от разработанного в США искусственного интеллекта, могут усилить эту зависимость до такой степени, что останется малое количество альтернатив, что приведет к разрушению их переговорной позиции относительно американских корпораций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на закрытой сессии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности некоторые политики и эксперты озвучили свою обеспокоенность относительно "новой формы колонизации". Как пишет газета, их беспокойство вызвано господством США в области искусственного интеллекта, которое проявляется в получении лидерами в области ИИ большого количества информации, знаний и капитала.
Участники конференции также предложили создать механизмы, которые будут нацелены на мониторинг и регулирование ИИ. Например, введение мер по обеспечению большей прозрачности алгоритмов, по которым работает искусственный интеллект.
Ссылаясь на экспертов, издание пишет, что в области искусственного интеллекта выделяются три риска: экономический (плата за услуги иностранного ИИ ведет к оттоку капитала из страны), риск оттока ценной информации из стран-пользователей и риск вмешательства в дела со стороны государств, в которых зарегистрированы компании-разработчики ИИ.
