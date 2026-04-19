19:38 19.04.2026 (обновлено: 21:50 19.04.2026)
Певец Jony установил рекорд по прослушиваниям на YouTube, обогнав Lagy Gaga

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Jony установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на YouTube.
  • Его аудитория достигла 879 миллионов слушателей за месяц, что превосходит суммарные цифры таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber.
  • Второе место занимает певица Lady Gaga с результатом в 831 миллион слушателей.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на площадке YouTube, достигнув отметки в 879 миллионов слушателей за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
"По данным на текущий месяц, аудитория певца достигла отметки в 879 миллионов слушателей в месяц", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, с таким результатом Jony превосходит суммарную аудиторию таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber - вместе они собирают меньшее число прослушиваний.
Так, вторую строчку по числу прослушиваний за месяц занимает певица Lady Gaga с результатом 831 миллион слушателей.
"Такие показатели ежемесячной активности одного артиста являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений", - отмечается в сообщении.
