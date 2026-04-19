Певец Jony установил рекорд по прослушиваниям на YouTube, обогнав Lagy Gaga

Краткий пересказ от РИА ИИ Певец Jony установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на YouTube.

Его аудитория достигла 879 миллионов слушателей за месяц, что превосходит суммарные цифры таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber.

Второе место занимает певица Lady Gaga с результатом в 831 миллион слушателей.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на площадке YouTube, достигнув отметки в 879 миллионов слушателей за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.

"По данным на текущий месяц, аудитория певца достигла отметки в 879 миллионов слушателей в месяц", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с таким результатом Jony превосходит суммарную аудиторию таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber - вместе они собирают меньшее число прослушиваний.

Так, вторую строчку по числу прослушиваний за месяц занимает певица Lady Gaga с результатом 831 миллион слушателей.