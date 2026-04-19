Явка на парламентских выборах в Болгарии выросла до 13 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Болгарии по состоянию на 11.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 13,6%, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные местного социологического агентства "Мяра".
Отмечается, что к 09.00 явка составляла 4,6%.
В воскресенье в Болгарии проходят парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.
