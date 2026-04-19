13:31 19.04.2026 (обновлено: 13:32 19.04.2026)
Явка на парламентских выборах в Болгарии выросла до 13 процентов

БНР: явка на парламентских выборах в Болгарии на 11:00 выросла до 13,6%

© REUTERS / Stoyan NenovРумен Радев беседует с представителями СМИ после голосования на парламентских выборах в Софии, Болгария
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Явка на парламентских выборах в Болгарии по состоянию на 11:00 по местному времени составила 13,6%.
  • Экс-президент Болгарии Румен Радев пользуется высокой степенью личного доверия среди граждан.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Болгарии по состоянию на 11.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 13,6%, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные местного социологического агентства "Мяра".
Отмечается, что к 09.00 явка составляла 4,6%.
«
"Явка избирателей по состоянию на 11.00 выросла до 13,6%", - говорится на сайте БНР.
В воскресенье в Болгарии проходят парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.
