Минтуризма Израиля заявило о готовности принимать россиян

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министерство туризма Израиля заверило РИА Новости в готовности турсектора принимать туристов из России на фоне снижения остроты конфликта с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, а также убили представителей высшего военно-политического этой страны. Иран осуществлял ответные удары, в том числе по израильской территории. Израиль на длительный период фактически приостановил прием и выпуск гражданский рейсов из-за иранских ударов, с многими из которых ПВО не справлялась.
"Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности", - заявила РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова.
Она отметила, что российские туристы всегда были желанными гостями в еврейском государстве и напомнила, что авиасообщение между странами восстановлено. В частности, запущены рейсы из Москвы в Тель-Авив. На конец апреля запланированы рейсы из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.
В среду Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7.00 по 1.00 мск.
Ранее в апреле Управление аэропортов Израиля сообщило о полном восстановлении работы аэропорта Бен-Гурион на фоне достигнутого соглашения между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня. С началом вооруженного конфликта регулярные рейсы в Израиль были приостановлены, однако воздушное пространство страны полностью не закрывалось.