Минтуризма Израиля заявило о готовности принимать россиян

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министерство туризма Израиля заверило РИА Новости в готовности турсектора принимать туристов из России на фоне снижения остроты конфликта с Ираном.

Ранее в апреле Управление аэропортов Израиля сообщило о полном восстановлении работы аэропорта Бен-Гурион на фоне достигнутого соглашения между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня. С началом вооруженного конфликта регулярные рейсы в Израиль были приостановлены, однако воздушное пространство страны полностью не закрывалось.