Эксперт призвал создать экономический альянс для давления на Израиль

АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Экономические последствия нападения Израиля и США на Иран почувствовали десятки стран, для оказания давления на Тель-Авив необходимо создание экономической коалиции, заявил РИА Новости президент аналитического центра USMEP, экс-советник израильского правительства Даниэль Леви.
"Одно дело, если из-за операции Израиля страдают только палестинцы и раздаются обычные возгласы о нарушении международного права. Но в данном случае (нападения на Иран - ред.) все вынуждены пересматривать бюджеты, вводить меры экономии из-за войны, которая не началась бы без Израиля. Вопрос в том, возможно ли сформировать экономический альянс для оказания давления на Израиль? В теории - да. Но между теми же европейскими странами, которые могли бы повлиять на Тель-Авив, раскол", - сказал Леви.
Леви был советником правительств Ицхака Рабина и Эхуда Барака, участвовал в качестве переговорщика с израильской стороны в переговорах в Осло в 1995 году и в Табе в 2001.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.