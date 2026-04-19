22:30 19.04.2026
Эксперт призвал создать экономический альянс для давления на Израиль

Леви: экономический альянс мог бы оказать необходимое давление на Тель-Авив

Флаг Израиля
Флаг Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниэль Леви, президент аналитического центра USMEP и экс-советник израильского правительства, заявил о необходимости создания экономической коалиции для давления на Израиль из-за его действий в отношении Ирана.
  • Ряд европейских стран имеют оборонные контракты с Израилем и не будут принимать решения себе во вред, в то время как несколько европейских стран уже разорвали подобные отношения.
  • Леви подчеркнул, что действия Израиля влияют на экономику всех стран мира
АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Экономические последствия нападения Израиля и США на Иран почувствовали десятки стран, для оказания давления на Тель-Авив необходимо создание экономической коалиции, заявил РИА Новости президент аналитического центра USMEP, экс-советник израильского правительства Даниэль Леви.
"Одно дело, если из-за операции Израиля страдают только палестинцы и раздаются обычные возгласы о нарушении международного права. Но в данном случае (нападения на Иран - ред.) все вынуждены пересматривать бюджеты, вводить меры экономии из-за войны, которая не началась бы без Израиля. Вопрос в том, возможно ли сформировать экономический альянс для оказания давления на Израиль? В теории - да. Но между теми же европейскими странами, которые могли бы повлиять на Тель-Авив, раскол", - сказал Леви.
Он отметил, что у ряда стран ЕС контракты с Израилем в оборонной сфере, к примеру, у ФРГ, и они не будут принимать решения себе во вред, в то время как несколько европейских стран уже разорвали подобные отношения.
Леви был советником правительств Ицхака Рабина и Эхуда Барака, участвовал в качестве переговорщика с израильской стороны в переговорах в Осло в 1995 году и в Табе в 2001.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
