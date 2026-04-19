"Мощное средство". СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Благодаря Ормузскому проливу Иран может выйти из конфликта с США и Израилем с готовым планом устрашения противников, пишет The New York Times.
"Американо-израильская война нанесла значительный ущерб государственной системе Ирана, военно-морскому флоту и заводам по производству ракет, но почти никак не сказалась на его способности контролировать пролив. Таким образом, его правительство может выйти из конфликта с готовым планом устрашения противников, невзирая на возможные ограничения ядерной программы", — говорится в публикации.
"Оценки американской разведки и военных несколько расходятся, но многие официальные лица заявляют, что Иран сохранил до 40% довоенного арсенала беспилотников. Они зарекомендовали себя как мощное средство сдерживания. Если американские военные корабли сбивают их без особых затруднений, то коммерческие танкеры практически не защищены", — резюмировали в статье.
Ранее сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.