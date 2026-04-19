15:02 19.04.2026 (обновлено: 16:13 19.04.2026)
В Иране задержали четырех человек, обвиняемых в шпионаже

Tasnim: в Иране задержали 4 человек, обвиняемых в шпионаже для США и Израиля

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы правопорядка Ирана задержали четырех человек, обвиняемых в разведывательном сотрудничестве с США и Израилем.
  • Двое из задержанных являются иностранными гражданами и обвиняются во ввозе устройств спутниковой связи Starlink.
ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана задержали четырех человек, обвиняемых в разведывательном сотрудничестве с США и Израилем, сообщает агентство Tasnim.
"Четыре человека, обвиняемые в разведывательном сотрудничестве с сетями, связанными с США и сионистским режимом (Израилем - ред.), были задержаны в районе (Джульфы - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации агентства, одного из задержанных обвиняют в передаче информации враждебным по отношению к исламской республике спутниковым сетям, еще одного - в причастности к разведывательной деятельности в Интернете. Двое других задержанных являются иностранными гражданами и обвиняются во ввозе на территорию Ирана устройств спутниковой связи Starlink.
Ранее власти Ирана признали незаконным использование сервисов спутникового интернета от компании SpaceX Илона Маска Starlink. Такое решение было принято еще в июне 2025 года после конфликта с Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
