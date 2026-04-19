Скорость поставок ракет во время перемирия с США возросла, заявили в КСИР

13:52 19.04.2026 (обновлено: 15:16 19.04.2026)
Мусави: скорость поставок ракет и БПЛА Ирану во время перемирия с США возросла

Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скорость поставок и загрузки иранских пусковых систем ракет и БПЛА возросла во время перемирия с США, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави.
  • Мусави считает, что враг неспособен создать для себя такие же условия и вынужден по капле поставлять боеприпасы из другой части света.
ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Скорость поставок и загрузки иранских пусковых систем ракет и БПЛА возросла по сравнению с периодом до начала острой фазы конфликта с США и Израилем, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави.
"Во время периода прекращения огня скорость поставок и загрузки пусковых площадок ракет и БПЛА у нас даже выше, чем до войны. Уведомляем, что враг неспособен создать для себя такие же условия и вынужден по капле поставлять боеприпасы из другой части света", - приводит слова Мусави гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
