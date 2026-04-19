Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
16:10 19.04.2026
Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
  • В групповых упражнениях с обручами и булавами сборная России заняла второе место.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
15-летняя Ильтерякова получила 28,800 балла. Первой стала представительница Германии Дарья Варфоломеев (29,900). Третье место заняла украинка Таисия Онофрийчук (28,200).
Ранее на этапе Ильтерякова также взяла бронзу в упражнениях с обручем.
В групповых упражнениях с обручами и булавами сборная России заняла второе место, набрав 26,750 балла. Первыми стали испанки (27,950), бронзу завоевали гимнастки из Болгарии (26,75).
Этап Кубка мира в Баку завершился 19 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
