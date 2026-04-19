В ГД предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер.
"Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер", - сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что в декабре прошлого года "Справедливая Россия" внесла законопроект, который как раз предусматривает положенные выплаты для совершеннолетних детей, братьев и сестер погибших участников СВО.
"К сожалению, правительство не дало на него положительное заключение, и документ лежит без движения. Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого-то смущает, что такой законопроект вносит "Справедливая Россия", пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта", - сказал лидер партии, подчеркнув уверенность в поддержке от депутатов всех думских фракций.
В пресс-службе фракции сообщили агентству, что ранее Миронов провел встречу с членами инициативной группы родственников погибших военнослужащих. На встрече, согласно сообщению, поднимался вопрос правовой коллизии: в ряде случаев совершеннолетние дети участников СВО, а также их родные братья и сестры признаются членами их семей, но в выплатах в случае гибели военнослужащего им отказывают.