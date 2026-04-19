Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 19.04.2026
В ГД предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер.
  • Миронов провел встречу с членами инициативной группы родственников погибших военнослужащих, на которой обсуждалась правовая коллизия: в ряде случаев совершеннолетние дети и родные братья и сестры участников СВО признаются членами их семей, но в выплатах в случае гибели военнослужащего им отказывают.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер.
"Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер", - сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что в декабре прошлого года "Справедливая Россия" внесла законопроект, который как раз предусматривает положенные выплаты для совершеннолетних детей, братьев и сестер погибших участников СВО.
"К сожалению, правительство не дало на него положительное заключение, и документ лежит без движения. Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого-то смущает, что такой законопроект вносит "Справедливая Россия", пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта", - сказал лидер партии, подчеркнув уверенность в поддержке от депутатов всех думских фракций.
В пресс-службе фракции сообщили агентству, что ранее Миронов провел встречу с членами инициативной группы родственников погибших военнослужащих. На встрече, согласно сообщению, поднимался вопрос правовой коллизии: в ряде случаев совершеннолетние дети участников СВО, а также их родные братья и сестры признаются членами их семей, но в выплатах в случае гибели военнослужащего им отказывают.
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваСправедливая РоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала