12:21 19.04.2026
Ильтерякова завоевала бронзу в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира

  • Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзу в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
  • В марте Ильтерякова заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Софии, после чего World Gymnastics начала расследование инцидента с церемонией награждения и вынесла Ильтеряковой предупреждение.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзу в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
15-летняя Ильтерякова получила 28,450 балла. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук (28,650 балла), второй - представительница Болгарии Стиляна Николова (28,550).
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Российские гимнастки стали третьими в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
18 апреля, 20:14
Этап Кубка мира в Баку завершится 19 апреля.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
В марте Ильтерякова заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Софии. Первой стала Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Федерация гимнастики Украины позднее потребовала лишить россиянку нейтрального статуса, а World Gymnastics начала расследование инцидента. В среду организация вынесла Ильтеряковой предупреждение.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Российской гимнастке вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины
15 апреля, 19:21
 
