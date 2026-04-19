В Германии вновь отложили операцию по спасению кита
23:44 19.04.2026
В Германии вновь отложили операцию по спасению кита

В Германии вновь отложили операцию по спасению горбатого кита из-за подъема воды

© REUTERS / Annegret HilseСпециалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия
Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операция по спасению горбатого кита, застрявшего на мелководье у берегов Германии, вновь откладывается из-за высокого уровня воды.
  • За состоянием кита следят пять ветеринаров, его спина обработана специальной цинковой мазью для предотвращения пересыхания и повреждения кожи.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Операция по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита вновь откладывается, начать работы помешал высокий уровень воды, сообщает телерадиокомпания NDR.
Министр окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус ранее объявил о разрешении на проведение новой операции по спасению кита, которая должна была начаться еще 16 апреля. По данным издания Spiegel, разработкой и финансированием этой операции занимаются предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц.
Спящая акула у Южных Шетландских островов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Настоящий танк". Огромная акула впервые попала на видео в Антарктиде
18 февраля, 17:57
"Операция по спасению (кита - ред.) временно отменена из-за высокого уровня воды", - говорится в сообщении.
Как пояснил Гунц, высокий уровень воды станет препятствием для установки понтонов и сопровождения кита. Таким образом, по его словам, новая попытка провести спасательную операцию вернулась к своей исходной точке.
Гунц объяснил задержки в проведении операции в прошедшие дни проблемами с немецкой бюрократией.
"Эти (бюрократические - ред.) задержки отбросили нас на полтора-два дня назад… Теперь нам нужно чудо", - сказал предприниматель.
Тем временем, как отмечает NDR, состояние кита продолжает оставаться стабильно тяжелым. В настоящее время за ним наблюдают пять ветеринаров, которые мониторят дыхание и пульс животного. Чтобы предотвратить пересыхание и повреждение кожи кита, которая на мелководье подвергается воздействию воздуха и солнечных лучей, специалисты полностью обработали его спину специальной цинковой мазью.
Газета Bild ранее сообщила о планах подложить под кита воздушные подушки и осторожно приподнять его. Для этого предварительно из-под него вымоют ил. Затем кита должны разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или сразу в Атлантический океан. Буксир будет тянуть эти понтоны.
Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR ранее сообщила, что его состояние продолжает ухудшаться, а местные власти отказались от попыток его спасения и завершили подготовку к будущему извлечению туши.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели безуспешно пытались помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику. Спасатели заметили на его теле глубокие порезы, предположительно, от корабельного винта и следы от рыболовной сети. Фрагменты последней также были обнаружены в пасти кита, к тому моменту они уже успели врасти в мягкие ткани.
Медвежонок из Северной Осетии, которого перевезли в подмосковный парк Земля прайда - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Северной Осетии волонтеры спасли оставшегося без матери медвежонка
15 апреля, 14:38
 
