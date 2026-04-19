В Германии вновь отложили операцию по спасению кита

© REUTERS / Annegret Hilse Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Операция по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита вновь откладывается, начать работы помешал высокий уровень воды, сообщает телерадиокомпания NDR

Министр окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус ранее объявил о разрешении на проведение новой операции по спасению кита, которая должна была начаться еще 16 апреля. По данным издания Spiegel, разработкой и финансированием этой операции занимаются предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц.

"Операция по спасению (кита - ред.) временно отменена из-за высокого уровня воды", - говорится в сообщении.

Как пояснил Гунц, высокий уровень воды станет препятствием для установки понтонов и сопровождения кита. Таким образом, по его словам, новая попытка провести спасательную операцию вернулась к своей исходной точке.

Гунц объяснил задержки в проведении операции в прошедшие дни проблемами с немецкой бюрократией.

"Эти (бюрократические - ред.) задержки отбросили нас на полтора-два дня назад… Теперь нам нужно чудо", - сказал предприниматель.

Тем временем, как отмечает NDR, состояние кита продолжает оставаться стабильно тяжелым. В настоящее время за ним наблюдают пять ветеринаров, которые мониторят дыхание и пульс животного. Чтобы предотвратить пересыхание и повреждение кожи кита, которая на мелководье подвергается воздействию воздуха и солнечных лучей, специалисты полностью обработали его спину специальной цинковой мазью.

Газета Bild ранее сообщила о планах подложить под кита воздушные подушки и осторожно приподнять его. Для этого предварительно из-под него вымоют ил. Затем кита должны разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или сразу в Атлантический океан . Буксир будет тянуть эти понтоны.

Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR ранее сообщила, что его состояние продолжает ухудшаться, а местные власти отказались от попыток его спасения и завершили подготовку к будущему извлечению туши.