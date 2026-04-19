В Германии несколько человек пострадали при драке в сикхском храме

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Драка в сикхском храме в городе Мёрс на западе Германии произошла прямо во время молитвы, в ходе стычки были раненые, сообщает телеканал Драка в сикхском храме в городе Мёрс на западе Германии произошла прямо во время молитвы, в ходе стычки были раненые, сообщает телеканал WDR

"По имеющимся на данный момент данным, возле сикхского храма в Мёрсе произошло столкновение, в ходе которого, по всей видимости, были ранены люди", - говорится в материале.

По данным канала, стычка произошла во время молитвы между двумя группами людей.

Сообщается, что на месте происшествия, помимо полиции и спецназа, также находится много машин скорой помощи.