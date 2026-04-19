В Германии спецназ готовится к штурму сикхского храма
20:05 19.04.2026 (обновлено: 21:42 19.04.2026)
В Германии спецназ готовится к штурму сикхского храма

Bild: в Мерсе спецназ готовится к штурму сикхского храма

© REUTERS / Christian Mang
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Мерс на западе Германии проходит масштабная полицейская операция с участием спецназа у сикхского храма.
  • Предполагается, что там скрывается вооруженный преступник, и бойцы готовятся к штурму.
  • По информации Westdeutsche Allgemeine Zeitung, инциденту предшествовала массовая драка между двумя группами людей во время праздника.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Масштабная полицейская операция с участием спецназа проходит в городе Мёрс на западе Германии у сикхского храма, в котором, предположительно, скрывается вооруженный преступник, сообщает газета Bild.
"В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник", - говорится в материале.
Официальных комментариев о произошедшем от правоохранительные органов пока не поступало.
По информации Westdeutsche Allgemeine Zeitung, инциденту предшествовала массовая драка между двумя группами людей во время праздника, проходившего в храме на улице Зигфридштрассе. Что стало причиной для столкновения, пока неизвестно.
