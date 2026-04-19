В Германии спецназ готовится к штурму сикхского храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Масштабная полицейская операция с участием спецназа проходит в городе Мёрс на западе Германии у сикхского храма, в котором, предположительно, скрывается вооруженный преступник, сообщает газета Bild.
"В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник", - говорится в материале.
Официальных комментариев о произошедшем от правоохранительные органов пока не поступало.
По информации Westdeutsche Allgemeine Zeitung, инциденту предшествовала массовая драка между двумя группами людей во время праздника, проходившего в храме на улице Зигфридштрассе. Что стало причиной для столкновения, пока неизвестно.