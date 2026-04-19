Что стало с генералом, оскорбившим Иосифа Сталина

Маршал СССР И. В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств трех союзных держав — СССР, США и Великобритании

Маршал СССР И. В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств трех союзных держав — СССР, США и Великобритании

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя генерала Иосифа Апанасенко мало известно широкой публике. А ведь в свое время он не побоялся во время войны публично и нецензурно обругать самого Иосифа Сталина.

Как так получилось? И чем закончилась эта история?

Бунтарь и дикое восстание

Родился Апанасенко на Ставрополье в крестьянской семье. Окончил три класса церковно-приходской школы. Подростком батрачил, работал пастухом. Участвовал в Первой мировой войне, а когда началась революция, перешел на сторону красных.

Интересную характеристику Иосифу в своем "Конармейском дневнике" дал военный корреспондент и писатель Исаак Бабель, служивший в Конном корпусе как раз в то время, когда Апанасенко командовал там дивизией: "Усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность"; "бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание".

В 1932 году Апанасенко окончил Военную академию РККА, а в 1938-м начал руководить войсками Среднеазиатского военного округа, а с начала 1941 года — Дальневосточного фронта.

Тысячу километров за пять месяцев

Первым делом Апанасенко выяснил, что одной из основных проблем его новой служебной обители являлся транспорт. Дальневосточный край оказался оторванным от остальной страны, отсутствия элементарной надежной автодороги.

Апанасенко немедленно отдал приказ начать работы по возведению отсыпной дороги длиною в целую тысячу километров, которую возвели в рекордный срок — всего 150 дней.

Уже к 1 сентября 1941 года по новой дороге от Хабаровска до станции Куйбышевка-Восточная начали двигаться автомашины с армейскими грузами. Этот участок в 1000 километров, построенный благодаря Апанасенко, является сегодня составной частью евроазиатского международного транспортного коридора — Транссиба.

Обматерил Сталина

В октябре 1941 года Апанасенко получил приглашение прибыть в Москву — на ковер к Верховному главнокомандующему. Основной темой беседы была переброска под Москву дальневосточных частей. Апанасенко не возражал против этого, но когда речь зашла об отправке противотанковых пушек, генерал буквально подскочил со своего стула, швырнув в сторону стоявший перед ним стакан с чаем.

"Ты что? Ты что делаешь?! Мать твою так-перетак! А если японец нападет, чем я буду защищать Дальний Восток? Этими лампасами?!" — закричал он Сталину. Отвечая за свои слова, Апанасенко готов был пойти под расстрел, о чем сразу и заявил.

"Успокойся, успокойся, товарищ Апанасенко! Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь их себе", — миролюбиво сказал "отец народов".

Солдат русского народа

Иосиф Родионович все время мечтал о настоящем фронте. Он постоянно уговаривал Сталина перенаправить его в действующие войска. В итоге Верховный отправил его на Воронежский фронт, к сожалению, повоевать там генерал успел только три месяца.

Иосиф Родионович Апанасенко погиб 5 августа 1943 года после ранения от осколка снаряда. С почетом он был похоронен в Белгороде. Его партийный билет отослали в Главное политическое управление, где под обложкой нашли записку.