Рейтинг@Mail.ru
Люди начали возвращаться в Великую Новоселку спустя год после освобождения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 19.04.2026
Люди начали возвращаться в Великую Новоселку спустя год после освобождения

Гасанов: жители возвращаются в Великую Новоселку спустя год после освобождения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео). 26.01.25
Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео). 26.01.25
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео). 26.01.25
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители населенного пункта Великая Новоселка начали возвращаться в поселок спустя больше года после освобождения от оккупации ВСУ.
  • Руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов сообщил, что есть интересный пример — бабушку, которую эвакуировали на лечение, доставили обратно в поселок.
НОВОСЕЛКА (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Жители населенного пункта Великая Новоселка начали возвращаться в поселок спустя больше года после освобождения от оккупации ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов.
«
"По Великой Новоселке могу сказать, что люди возвращаются. Есть интересный пример - бабушку, которую мы оттуда эвакуировали на лечение, мы доставили обратно в поселок", - сказал Гасанов.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала