Краткий пересказ от РИА ИИ
НОВОСЕЛКА (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Жители населенного пункта Великая Новоселка начали возвращаться в поселок спустя больше года после освобождения от оккупации ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов.
«
"По Великой Новоселке могу сказать, что люди возвращаются. Есть интересный пример - бабушку, которую мы оттуда эвакуировали на лечение, мы доставили обратно в поселок", - сказал Гасанов.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
22 июня 2022, 17:18