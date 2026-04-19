Гарбузов: новый крытый футбольный манеж появится в ВАО при поддержке города

© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Проект крытого футбольного манежа для корпоративных и любительских турниров в Москве

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в Восточном административном округе (ВАО) Москвы построят новый крытый футбольный манеж для корпоративных и любительских турниров, заявил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

"На востоке столицы появится современный спортивный комплекс площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Проект реализуется при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Общий объем инвестиций составит 220 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2027 года", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что спортивный объект на улице 1-я Пугачевская будет предназначен для проведения корпоративных, любительских и детских соревнований.

Комплекс объединит крытый футбольный манеж с двумя полями размером 40×20 метров, зал для ОФП (общая физическая подготовка), раздевалки и кафе. Проект реализует "Лига Ф" — организатор турниров в форматах 5×5, 6×6 и 8×8.

При содействии данного Фонда можно привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке три процента годовых. Благодаря программе, реализуемой совместно со столичным департаментом спорта, строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные и другие площадки для занятий спортом и физической культурой. В общей сложности в Бабушкинском, Нагорном, Хорошевском, Можайском районах, Южном Бутове, Тропарево-Никулине, Марьине, Москворечье-Сабурове, Куркине и в районе Якиманка построены уже 10 объектов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд, уточнили в пресс-службе департамента. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляефизкультуртся необходимая сумма.