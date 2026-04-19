Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: новый крытый футбольный манеж появится в ВАО при поддержке города - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:35 19.04.2026
Гарбузов: новый крытый футбольный манеж появится в ВАО при поддержке города

Анатолий Гарбузов: крытый футбольный манеж появится при поддержке города в ВАО

© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроект крытого футбольного манежа для корпоративных и любительских турниров в Москве
Проект крытого футбольного манежа для корпоративных и любительских турниров в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в Восточном административном округе (ВАО) Москвы построят новый крытый футбольный манеж для корпоративных и любительских турниров, заявил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
"На востоке столицы появится современный спортивный комплекс площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Проект реализуется при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Общий объем инвестиций составит 220 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2027 года", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечается, что спортивный объект на улице 1-я Пугачевская будет предназначен для проведения корпоративных, любительских и детских соревнований.
Комплекс объединит крытый футбольный манеж с двумя полями размером 40×20 метров, зал для ОФП (общая физическая подготовка), раздевалки и кафе. Проект реализует "Лига Ф" — организатор турниров в форматах 5×5, 6×6 и 8×8.
При содействии данного Фонда можно привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке три процента годовых. Благодаря программе, реализуемой совместно со столичным департаментом спорта, строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные и другие площадки для занятий спортом и физической культурой. В общей сложности в Бабушкинском, Нагорном, Хорошевском, Можайском районах, Южном Бутове, Тропарево-Никулине, Марьине, Москворечье-Сабурове, Куркине и в районе Якиманка построены уже 10 объектов.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд, уточнили в пресс-службе департамента. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляефизкультуртся необходимая сумма.
Ранее Гарбузов сообщил, что столичный департамент инвестиционной и промышленной политики поддерживает создание новых высокотехнологичных производств в Москве.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМожайский районЯкиманкаСпортСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала