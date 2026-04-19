"Ювентус" обыграл "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
23:46 19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0.
  • Перед матчем прошла церемония прощания с экс-голкипером Алексом Маннингером, который погиб в результате ДТП.
  • «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 63 очками, а «Болонья» — восьмое с 48 баллами.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Туринский "Ювентус" дома нанес поражение "Болонье" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джонатан Дэвид (2-я минута) и Кефрен Тюрам (57).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
19 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Ювентус
2 : 0
Болонья
02‎’‎ • Джонатан Дэвид
(Пьер Калулу)
57‎’‎ • Хефрен Тюрам
(Уэстон Маккенни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матчу предшествовала церемония прощания с экс-голкипером Алексом Маннингером, который выступал и за "Болонью" (2003-05), и за "Ювентус" (2008-12), став в составе туринцев чемпионом Италии. Экс-одноклубники австрийца Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио и Антонио Кименти вынесли на поле венок с именем Маннигера и его игровую майку. 48-летний австриец погиб в четверг. По данным СМИ, автомобиль Маннигера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.
"Ювентус", набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 48 баллами располагается на восьмой позиции.
В следующем туре "Болонья" примет столичную "Рому" 25 апреля, а на следующий день "Ювентус" в гостях сыграет с "Миланом".
В другом матче "Дженоа" на выезде обыграл "Пизу" со счетом 2:1.
