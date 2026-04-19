В МИД Эстонии заявили, что не разрешат Фицо пролететь через страну в Москву

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Эстония снова не разрешит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через ее воздушное пространство для посещения парада по случаю Дня Победы в Москве, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.