В МИД Эстонии заявили, что не разрешат Фицо пролететь через страну в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония не разрешит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через ее воздушное пространство для посещения парада по случаю Дня Победы в Москве, заявил глава МИД Маргус Цахкна.
- Литва и Латвия также сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Эстония снова не разрешит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через ее воздушное пространство для посещения парада по случаю Дня Победы в Москве, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Как заявил Фицо в субботу, Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Словацкий лидер заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.
"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву с целью посещения парада 9 мая", - заявил Цахкна, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте МИД страны.
Он подчеркнул, что Эстония отказывает на том же основании, что и в 2025 году: ни одной стране нельзя использовать эстонское воздушное пространство с целью укрепления связей с РФ, пока Москва якобы нарушает международное право и находится в состоянии конфликта с Украиной, при этом якобы угрожая безопасности всей Европы.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
