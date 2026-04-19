Российский дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата Европы

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.

Ендовицкому 25 лет. Он второй раз в карьере выиграл бронзу чемпионата Европы. Также в его активе серебро турнира 2025 года.