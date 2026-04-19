Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 19.04.2026 (обновлено: 15:44 19.04.2026)
В Забайкалье одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе

ГАИ: одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Забайкалье

© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья
Массовое ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья
Массовое ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На федеральной трассе в Забайкальском крае столкнулись 11 автомобилей.
  • ДТП произошло на 218-м километре федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск» в Могойтуйском районе.
  • Причина аварии — несоблюдение дистанции.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей, предварительно, из-за несоблюдения дистанции, столкнулись на федеральной трассе в Забайкальском крае, транспортным средствам причинен ущерб, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, ДТП произошло днем в воскресенье на 218-м километре федеральной трассы А-350 "Чита - Забайкальск" в Могойтуйском районе.
"По предварительным данным, вследствие несоблюдения дистанции столкнулись 11 транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия собственникам автомобилей причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
В регионе ухудшение погоды: снег, сильный ветер и плохая видимость, водителей призывают быть крайне осторожными за рулём.
ПроисшествияЗабайкальский крайМогойтуйский районГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала