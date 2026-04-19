Рейтинг@Mail.ru
США используют дроны для разминирования Ормузского пролива, сообщает WSJ - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 19.04.2026
© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин, чтобы восстановить судоходство в этом районе.
  • Для разминирования пролива применяются как надводные, так и подводные дроны с гидролокатором.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе, утверждает издание Wall Street Journal.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства - "Махам-3" и "Махам-7".
"Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства", - говорится в сообщении.
Согласно газете, для разминирования пролива используются дроны, как надводные, так и подводные. Отмечается, что они оснащены гидролокатором для поиска мин, которые могут находиться на дне пролива. Ссылаясь на источник в минобороны США, издание пишет, что для разминирования используется комбинация из беспилотников и средств, управляемых экипажем.
При этом, как считает издание, разминирование - это одна из возможных мер по подготовке к проходу в этом районе военных конвоев США для защиты танкеров при передвижении по проливу.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреСШАОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала