США используют дроны для разминирования Ормузского пролива, сообщает WSJ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе, утверждает издание ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе, утверждает издание Wall Street Journal

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства - "Махам-3" и "Махам-7".

"Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства", - говорится в сообщении.

Согласно газете, для разминирования пролива используются дроны, как надводные, так и подводные. Отмечается, что они оснащены гидролокатором для поиска мин, которые могут находиться на дне пролива. Ссылаясь на источник в минобороны США, издание пишет, что для разминирования используется комбинация из беспилотников и средств, управляемых экипажем.

При этом, как считает издание, разминирование - это одна из возможных мер по подготовке к проходу в этом районе военных конвоев США для защиты танкеров при передвижении по проливу.