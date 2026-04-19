Генпрокуратура: киевские каратели убили свыше пяти тысяч жителей Донбасса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жертвами карательных операций киевского режима на Донбассе стали свыше 5 тысяч мирных жителей, были ранены свыше 13,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре России.

"В результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи человек, получили ранения свыше 13,5 тысячи человек, из которых 1275 – несовершеннолетние", — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, начиная с апреля 2014 года обвиняемые и иные должностные лица с целью геноцида населения Донецкой и Луганской Народных Республик приказали ВСУ и иным вооруженным формированиям применить против мирных жителей огнестрельное оружие, бронетехнику, боевую авиацию, ракетное оружие и артиллерию.

Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

По данным российского надзорного ведомства, частично или полностью были разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов, более 1,5 тысячи образовательных и свыше 840 медицинских организаций и учреждений, более 1,4 тысячи объектов социального назначения, производственных и торговых предприятия, не менее 11,4 тысячи объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, свыше 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 религиозных сооружений.

"В результате нанесен серьезный урон экономике, произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметили в ГП РФ.

Кроме того, прекратилась работа объектов промышленности, включая градообразующие предприятия, что привело к росту безработицы и снижению уровня доходов населения. "Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 миллиона мирных жителей. С 2014 года и до воссоединения ДНР и ЛНР с Россией численность населения сократилась с 6,5 миллионов до 4,5 миллионов человек за счет переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности", - добавили в российском надзорном ведомстве.