Дмитриев сыронизировал об эвфемизмах чиновников в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, отметив, что евробюрократы могут переименовать нехватку еды в здоровое питание.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, пошутив, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание.

Как указал Дмитриев в публикации в соцсети X , ограничительные меры, связанные с энергокризисом, в Евросоюзе "вежливо" называют "работой в удаленном режиме".

"Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание", - сыронизировал он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении писала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы.