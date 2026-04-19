Дмитриев сыронизировал об эвфемизмах чиновников в ЕС
18:48 19.04.2026
Дмитриев сыронизировал об эвфемизмах чиновников в ЕС

Дмитриев: когда в ЕС начнется нехватка еды, это назовут здоровым питанием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, отметив, что евробюрократы могут переименовать нехватку еды в здоровое питание.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, пошутив, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание.
Как указал Дмитриев в публикации в соцсети X, ограничительные меры, связанные с энергокризисом, в Евросоюзе "вежливо" называют "работой в удаленном режиме".
Дмитриев: в ЕС не понимали, к каким потрясениям приведут неверные решения
Вчера, 18:23
"Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание", - сыронизировал он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении писала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Немцы не уверены, что Мерц откажется от русофобии, заявил Дмитриев
Вчера, 14:55
 
