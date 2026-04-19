В ЕС начали реагировать на кризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что правительство Нидерландов в понедельник введет в действие первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Ранее сообщение об этом со ссылкой на источники опубликовал ряд местных СМИ.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.