14:29 19.04.2026 (обновлено: 15:13 19.04.2026)
В ЕС начали реагировать на кризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев

  Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Страны ЕС, опоздав на месяц, только сейчас начинают действовать - медленно и плавно - (чтобы преодолеть - ред.) крупнейший энергетический кризис", - написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что правительство Нидерландов в понедельник введет в действие первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Ранее сообщение об этом со ссылкой на источники опубликовал ряд местных СМИ.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
