17:17 19.04.2026 (обновлено: 18:52 19.04.2026)
В Чернигове произошла стрельба

В Чернигове двое мужчин открыли огонь на улице

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Чернигове двое мужчин устроили перестрелку в общественном месте, передает УНИАН.
Чернигове произошла стрельба. По данным местных каналов, двое мужчин открыли огонь прямо на улице", — говорится в Telegram-канале агентства.
Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Появились новые подробности о мужчине, застрелившем людей в Киеве
Вчера, 13:50
Изначально местные СМИ сообщали, что неизвестные стреляли по детям, но в украинской полиции опровергли эту информацию. Силовики утверждают, что пострадавших нет, одного из нападавших задержали, у него изъяли стартовый пистолет.
Накануне в Киеве произошел аналогичный инцидент: мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. В итоге шесть человек погибли, 15 получили ранения.
Глава украинского МВД Игорь Клименко позже заявлял, что стрелка ликвидировали при задержании. По данным местных СМИ, им оказался бывший военный Дмитрий Васильченков, ранее он судился с властями о назначении доплаты к пенсии.
Купол здания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
На Украине выступили с внезапным заявлением после произошедшего в Киеве
Вчера, 12:32
 
