Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове двое мужчин открыли огонь на улице.
- Украинская полиция опровергла информацию о стрельбе по детям и заявила, что пострадавших нет, одного из нападавших задержали.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Чернигове двое мужчин устроили перестрелку в общественном месте, передает УНИАН.
"В Чернигове произошла стрельба. По данным местных каналов, двое мужчин открыли огонь прямо на улице", — говорится в Telegram-канале агентства.
Изначально местные СМИ сообщали, что неизвестные стреляли по детям, но в украинской полиции опровергли эту информацию. Силовики утверждают, что пострадавших нет, одного из нападавших задержали, у него изъяли стартовый пистолет.
Накануне в Киеве произошел аналогичный инцидент: мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. В итоге шесть человек погибли, 15 получили ранения.
Глава украинского МВД Игорь Клименко позже заявлял, что стрелка ликвидировали при задержании. По данным местных СМИ, им оказался бывший военный Дмитрий Васильченков, ранее он судился с властями о назначении доплаты к пенсии.