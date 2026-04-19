Чехия может подключиться к европейской инициативе по ядерному сдерживанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чехия может подключиться к общеевропейской инициативе по ядерному сдерживанию, предложенной Эммануэлем Макроном.
- Президент рекомендовал правительству начать консультации о проекте с французскими партнерами.
ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чехия может подключиться к общеевропейской инициативе по ядерному сдерживанию, с идеей которой выступил в марте президент Франции Эммануэль Макрон, заявил в воскресенье в видеосюжете в соцсети Facebook* премьер Андрей Бабиш.
"А также хочу присоединиться к инициативе Эммануэля Макрона, который произнес отличную речь о ядерном сдерживании. Потому что, конечно, нам в Европе нужны союзники, и Франция идеально подходит для этого", - сказал Бабиш без дальнейших подробностей.
Как отмечает агентство ЧТК, вице-премьер и глава МИД Петр Мацинка заявил журналистам в марте об этой инициативе, что Чешская Республика не обладает ядерным оружием, "поэтому нам некуда присоединиться". В свою очередь, замглавы правящего движения ANO ("Акция недовольных граждан") Радек Вондрачек сказал, что предпочитает американский ядерный зонтик. Однако президент Петр Павел рекомендовал правительству начать консультации о данном проекте с французскими партнерами.
В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По данным ЧТК, Франция располагает 280 ядерными боеголовками. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет. Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе..
