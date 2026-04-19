Рейтинг@Mail.ru
Чехия может подключиться к европейской инициативе по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 19.04.2026 (обновлено: 17:31 19.04.2026)
Чехия может подключиться к европейской инициативе по ядерному сдерживанию

Флаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия может подключиться к общеевропейской инициативе по ядерному сдерживанию, предложенной Эммануэлем Макроном.
  • Президент рекомендовал правительству начать консультации о проекте с французскими партнерами.
ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чехия может подключиться к общеевропейской инициативе по ядерному сдерживанию, с идеей которой выступил в марте президент Франции Эммануэль Макрон, заявил в воскресенье в видеосюжете в соцсети Facebook* премьер Андрей Бабиш.
"А также хочу присоединиться к инициативе Эммануэля Макрона, который произнес отличную речь о ядерном сдерживании. Потому что, конечно, нам в Европе нужны союзники, и Франция идеально подходит для этого", - сказал Бабиш без дальнейших подробностей.
Как отмечает агентство ЧТК, вице-премьер и глава МИД Петр Мацинка заявил журналистам в марте об этой инициативе, что Чешская Республика не обладает ядерным оружием, "поэтому нам некуда присоединиться". В свою очередь, замглавы правящего движения ANO ("Акция недовольных граждан") Радек Вондрачек сказал, что предпочитает американский ядерный зонтик. Однако президент Петр Павел рекомендовал правительству начать консультации о данном проекте с французскими партнерами.
В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По данным ЧТК, Франция располагает 280 ядерными боеголовками. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет. Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе..
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
В миреФранцияЧехияЕвропаЭммануэль МакронАндрей БабишПетр ПавелНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала