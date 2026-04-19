Россиянка завоевала серебро в кейрине на этапе Кубка мира по велотреку

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала серебро в кейрине на втором этапе Кубка мира по велотреку в Гонконге.
Победу одержала китаянка Юань Лиин, третье место заняла британка Эмма Финукейн.
Следующий этап Кубка мира пройдет в малайзийском Нилае с 24 по 26 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.