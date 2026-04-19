Буданов* сделал внезапное заявление об украинском конфликте
14:52 19.04.2026 (обновлено: 17:27 19.04.2026)
Буданов* сделал внезапное заявление об украинском конфликте

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о проблемах с мобилизацией на Украине.
"Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей на войну, которая длится много лет, — это абсолютно закономерное развитие событий", — сказал он.
По его словам, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко. Буданов* также назвал ситуацию очень сложной.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
