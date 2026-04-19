Партия экс-президента Радева лидирует на болгарских парламентских выборах

"Согласно данным exit poll от компании Alpha Research, "Прогрессивная Болгария" получает 37,5 процента", — говорится в сообщении.

Второе место занимает коалиция ГЕРБ-СДС с 16,2 процента, третье — ПП-ДБ с 14,3 процента. Партия "Движение за права и свободы" набирает 8,4 процента, "Возрождение" — 4,9, а коалиция "Болгарская социалистическая партия — Объединенные левые" — 4,1 процента голосов избирателей.