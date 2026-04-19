Партия экс-президента Радева лидирует на болгарских парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии.
- По данным exit poll, у нее 37,5 процента голосов.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым лидирует на парламентских выборах, передает агентство БТА.
"Согласно данным exit poll от компании Alpha Research, "Прогрессивная Болгария" получает 37,5 процента", — говорится в сообщении.
Удар в спину. Украина проигрывает там, где никто не ожидал
18 апреля, 08:00
Второе место занимает коалиция ГЕРБ-СДС с 16,2 процента, третье — ПП-ДБ с 14,3 процента. Партия "Движение за права и свободы" набирает 8,4 процента, "Возрождение" — 4,9, а коалиция "Болгарская социалистическая партия — Объединенные левые" — 4,1 процента голосов избирателей.
При этом согласно exit poll от компании Market Links, "Прогрессивная Болгария" получает 38,9 процента.
Болгария переживает политический кризис — сегодняшние парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Румен Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны.
Политик пользуется у населения высокой степенью доверия, предвыборные опросы прочат ему убедительную победу.