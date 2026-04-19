Монах призвал бизнес дать возможность не работать в воскресенье

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Предпринимателям стоит обеспечивать работникам возможность выходных в воскресные дни даже с ущербом для дохода, сказал РИА Новости клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).

"Если я предприниматель, и у меня имеется возможность дать работникам выходной на воскресенье, уж на Пасху тем более, может быть, даже с ущербом для своего дохода – прикину уже, с бухгалтером посоветуюсь, и это сделаем, чтобы дать возможность посвятить свою жизнь Церкви, Господу, семье и так далее", – сказал он.

Тем не менее, отметил иеромонах, отказываться из-за работы, на которую уже согласился, по религиозным причинам не стоит.

"Если я водитель автобуса, и мне нужно выйти на смену, а я говорю "не пойду" – я буду, выражаясь грубо, дураком. И, во всяком случае, поступаю не по-христиански", - пояснил он.