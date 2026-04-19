Рейтинг@Mail.ru
Монах призвал бизнес дать возможность не работать в воскресенье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:53 19.04.2026 (обновлено: 09:13 19.04.2026)
Монах призвал бизнес дать возможность не работать в воскресенье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Предпринимателям стоит обеспечивать работникам возможность выходных в воскресные дни даже с ущербом для дохода, сказал РИА Новости клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).
"Если я предприниматель, и у меня имеется возможность дать работникам выходной на воскресенье, уж на Пасху тем более, может быть, даже с ущербом для своего дохода – прикину уже, с бухгалтером посоветуюсь, и это сделаем, чтобы дать возможность посвятить свою жизнь Церкви, Господу, семье и так далее", – сказал он.
Тем не менее, отметил иеромонах, отказываться из-за работы, на которую уже согласился, по религиозным причинам не стоит.
"Если я водитель автобуса, и мне нужно выйти на смену, а я говорю "не пойду" – я буду, выражаясь грубо, дураком. И, во всяком случае, поступаю не по-христиански", - пояснил он.
Христианство – это не религия запретов, а религия самоотдачи и любви, заключил Маркиш.
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала