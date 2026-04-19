Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" в матче финала ЧР - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
17:09 19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболистки УГМК обыграли курское «Динамо» в первом матче финальной серии чемпионата России.
  • Встреча завершилась со счетом 78:58.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга на своем паркете обыграли курское "Динамо" в первом матче финальной серии чемпионата России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 78:58 (26:18, 17:13, 11:11, 24:16). Самой результативной баскетболисткой матча стала форвард УГМК Иована Ногич (20 очков). В составе "Динамо" больше всех очков набрала Кияра Шанталь Линскенс (14).
Второй матч серии до трех побед пройдет в Екатеринбурге 21 апреля.
