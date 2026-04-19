23:10 19.04.2026 (обновлено: 23:12 19.04.2026)
Король Бахрейна распорядился проверить лояльность подданных из-за войны в Иране

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Архивное фото
ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа распорядился проверить, достойны ли подданные быть бахрейнцами в зависимости от их поведения во время недавних военных действий в Иране, сообщил саудовский новостной портал "Ахбар ас-Саудия" со ссылкой на решение правителя.
"Король Бахрейна постановил незамедлительно принять необходимые меры против тех, кто осмелился предать родину или поставить под угрозу ее безопасность и стабильность, а также рассмотреть вопрос о том, кто заслуживает бахрейнского подданства, а кто нет, чтобы к ним можно было применить необходимые процедуры", - процитировал портал королевское распоряжение.
По данным бахрейнской оппозиции, более 200 человек были задержаны в Бахрейне в марте по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Смерть одного из подозреваемых в СИЗО во время следствия спровоцировала акцию протеста против бахрейнских властей, для разгона которой полиция применила слезоточивый газ.
