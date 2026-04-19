Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии

Конкурент Сочи: цены, билеты и правила посещения Абхазии в 2026 году

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые отели — после реновации, цены с прошлого сезона почти не изменились, а сейчас еще и скидки предлагают — Абхазия готовится принимать гостей. Сколько стоит отдых в соседней республике в июне и как добраться до популярных курортов — в материале РИА Новости.

Спрос растет

В Минэкономразвития рассчитывают на существенное увеличение турпотока.

"У ряда компаний бронирования выросли на 25%. Исходим из того, что по коллективным средствам размещения турпоток составит 700-800 тысяч", — указал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.

Прошлогодний показатель — порядка 600 тысяч. Причем отдыхающих с детьми, по данным РСТ, — 35%.

Дети — без загранпаспорта

Недавнее решение властей России о продлении до конца 2027-го возможности посещать республику детям до 14 лет по свидетельству о рождении поддержит турпоток, отметил президент Абхазии Бадра Гунба. Ранее это правило планировали отменить.

"Многие из отдыхающих в Абхазии никогда не оформляли загранпаспорта. При возникновении такой необходимости они могли предпочесть другое направление", — пояснил руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин.

Как только это окончательно закрепится на законодательном уровне, спрос повысится — обычно рынок реагирует в течение нескольких недель, уточняют в "Интуристе".

Важно: сейчас официального решения — на бумаге — нет, участники рынка и туристы его ждут, подчеркивают в "Алеан". Пока на практике российских детей на границе продолжают пускать в Абхазию по свидетельству о рождении. Там обязательно должна стоять красная печать о гражданстве.

Маршрут — через Сочи

Типичный вариант: долететь до Сочи и благодаря заранее заказанному трансферу через 20 минут оказаться на пограничном пункте. Паспортный контроль и осмотр транспортного средства — отдельно и довольно быстро. Затем туристы разъезжаются по курортам. Ближайший к границе — Гагра, полчаса на машине.

В Сухум тоже есть рейсы — с прошлой весны. Их немного, поэтому цены на билеты высокие. Даже в межсезонье — 25 тысяч туда и обратно. Сочи в два раза дешевле.

Цены стали выше

За год абхазские отели подорожали на 10-15%. Но часто предлагают скидки на те же десять, а то и двадцать процентов. Так что результат примерно тот же, говорит Васин.

У "Интуриста" средний чек вырос на 14%. Абхазия по-прежнему выглядит более доступной альтернативой курортам Краснодарского края, особенно если сравнивать с Сочи в высокий сезон, подчеркивают эксперты. Так, в июне неделя на двоих в "четверке" — от 19,7 тысячи рублей, без питания.

"Четверка" с завтраками — от 48 тысяч, полный пансион — от 54 тысяч, "все включено" — от 88 тысяч, сообщили в "Алеан".

Новинки сезона

"Гранд Родина" в Новом Афоне откроется в июне. Старый корпус советских времен, долго простоявший заброшенным, полностью перестроили и превратили в "четверку", рассказывает Васин.

Там же, в Новом Афоне, впервые примет гостей бутик-отель Loft — камерный формат с дизайнерскими интерьерами, панорамными видами, размещение с завтраками, добавляют в "Интуристе".

В центре Гагры гостям откроет двери апарт-отель "Амфора". В старой части курорта — обновленная Royal Riviera с акцентом на комфорт и доступность. Также после реновации — Portoritsa (бывший "Геч"). Семьям в "Интуристе" рекомендуют Paradise Land Hotel в Алахадзы на первой линии от моря.