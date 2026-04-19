Конкурент Сочи: цены, билеты и правила посещения Абхазии в 2026 году
Let’s Fly: за год цены на летний отдых в Абхазии выросли на десять процентов
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые отели — после реновации, цены с прошлого сезона почти не изменились, а сейчас еще и скидки предлагают — Абхазия готовится принимать гостей. Сколько стоит отдых в соседней республике в июне и как добраться до популярных курортов — в материале РИА Новости.
В Минэкономразвития рассчитывают
на существенное увеличение турпотока.
"У ряда компаний бронирования выросли на 25%. Исходим из того, что по коллективным средствам размещения турпоток составит 700-800 тысяч", — указал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.
Продавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии
1 из 3
Отдыхающие в Пицунде в Абхазии
3 из 3
Продавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии
Отдыхающие в Пицунде в Абхазии
Прошлогодний показатель — порядка 600 тысяч. Причем отдыхающих с детьми, по данным РСТ, — 35%.
Дети — без загранпаспорта
Недавнее решение
властей России о продлении до конца 2027-го возможности посещать республику детям до 14 лет по свидетельству о рождении поддержит турпоток, отметил
президент Абхазии Бадра Гунба. Ранее это правило планировали отменить.
"Многие из отдыхающих в Абхазии никогда не оформляли загранпаспорта. При возникновении такой необходимости они могли предпочесть другое направление", — пояснил руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин.
Как только это окончательно закрепится на законодательном уровне, спрос повысится — обычно рынок реагирует в течение нескольких недель, уточняют в "Интуристе".
Важно: сейчас официального решения — на бумаге — нет, участники рынка и туристы его ждут, подчеркивают в "Алеан". Пока на практике российских детей на границе продолжают пускать в Абхазию по свидетельству о рождении. Там обязательно должна стоять красная печать о гражданстве.
Типичный вариант: долететь до Сочи и благодаря заранее заказанному трансферу через 20 минут оказаться на пограничном пункте. Паспортный контроль и осмотр транспортного средства — отдельно и довольно быстро. Затем туристы разъезжаются по курортам. Ближайший к границе — Гагра, полчаса на машине.
Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон
1 из 3
Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии
2 из 3
Отдыхающие в городе Гагра в Абхазии
3 из 3
В Сухум тоже есть рейсы — с прошлой весны. Их немного, поэтому цены на билеты высокие. Даже в межсезонье — 25 тысяч туда и обратно. Сочи в два раза дешевле.
За год абхазские отели подорожали на 10-15%. Но часто предлагают скидки на те же десять, а то и двадцать процентов. Так что результат примерно тот же, говорит Васин.
У "Интуриста" средний чек вырос на 14%. Абхазия по-прежнему выглядит более доступной альтернативой курортам Краснодарского края, особенно если сравнивать с Сочи в высокий сезон, подчеркивают эксперты. Так, в июне неделя на двоих в "четверке" — от 19,7 тысячи рублей, без питания.
Отдыхающие на пляже в Пицунде
2 из 3
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде
3 из 3
Отдыхающие на пляже в Пицунде
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде
"Четверка" с завтраками — от 48 тысяч, полный пансион — от 54 тысяч, "все включено" — от 88 тысяч, сообщили в "Алеан".
"Гранд Родина" в Новом Афоне откроется в июне. Старый корпус советских времен, долго простоявший заброшенным, полностью перестроили и превратили в "четверку", рассказывает Васин.
Там же, в Новом Афоне, впервые примет гостей бутик-отель Loft — камерный формат с дизайнерскими интерьерами, панорамными видами, размещение с завтраками, добавляют в "Интуристе".
Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
1 из 6
Котенок на территории Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря
2 из 6
Завтраки в "Гранд Отель Сухум" накрывают на крыше, с которой открывается панорамный вид на город и Черное море
3 из 6
Абхазия. Корпуса и пляж отеля "Нарт" в Гагре
4 из 6
Территория парк-отеля "Нарт", Абхазия
5 из 6
Гагра. Вид на ресторан "Гагрипш" с территории Приморского парка
6 из 6
В центре Гагры гостям откроет двери апарт-отель "Амфора". В старой части курорта — обновленная Royal Riviera с акцентом на комфорт и доступность. Также после реновации — Portoritsa (бывший "Геч"). Семьям в "Интуристе" рекомендуют Paradise Land Hotel в Алахадзы на первой линии от моря.
В "Алеан" ожидают открытия второго аквапарка, арт-отеля "Астория" и гранд-отеля "Легенда Абхазии" в Новой Гагре.