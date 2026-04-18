Зверев не смог выйти в финал турнира в Мюнхене

- Александр Зверев проиграл итальянцу Флавио Коболли в полуфинале турнира категории ATP 500 в Мюнхене.
- Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл итальянцу Флавио Коболли в полуфинале турнира категории ATP 500 в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Посеянный под первым номером Зверев проиграл четвертой ракетке турнира Коболли со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
В финале Коболли встретится с победителем матча между второй ракеткой турнира американцем Беном Шелтоном и 166-м номером мирового рейтинга словаком Алексом Молчаном.
