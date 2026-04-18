В Великой Новоселке после освобождения остались жить 250 человек
17:36 18.04.2026
В Великой Новоселке после освобождения остались жить 250 человек

  • Порядка 250 человек остались жить в освобожденной Великой Новоселке в ДНР.
  • Населенный пункт находится вблизи линии боевого соприкосновения.
НОВОСЕЛКА (ДНР), 18 апр – РИА Новости. Порядка 250 человек остались жить в Великой Новоселке в ДНР, находящегося вблизи линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в республике Р Артур Гасанов.
"В Великой Новоселке в ДНР остается проживать порядка 250 человек", - сказал Гасанов.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
