НОВОСЕЛКА (ДНР), 18 апр – РИА Новости. Порядка 250 человек остались жить в Великой Новоселке в ДНР, находящегося вблизи линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в республике Р Артур Гасанов.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.