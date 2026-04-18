МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле, к концу дня в темное время суток возможно появление полярного сияния, сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В пятницу в Лаборатории сообщили, что наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки.

"Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень - G1: минимальный по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Ученые обратили внимание, что к концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток можно будет попробовать рассмотреть полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны.