12:28 18.04.2026
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря

Вспышка на солнце . Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле, к концу дня в темное время суток возможно появление полярного сияния, сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В пятницу в Лаборатории сообщили, что наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки.
"Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень - G1: минимальный по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Ученые обратили внимание, что к концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток можно будет попробовать рассмотреть полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны.
"В целом, год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии", - подытожили ученые.
