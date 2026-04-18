В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано на территории Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 20.06 по времени UTC (23.06 мск) в 220 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан в Индонезии с населением 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 28 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
