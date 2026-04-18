Запад давно готовил происходящие сейчас войны, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Запад долгие годы вел подготовку к войнам, происходящим сейчас в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Судя по всему, подготовка этих войн входила в планы тех, кого мы называли западными партнерами на протяжении большей части моего срока пребывания на посту министра иностранных дел", - сказал Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме, комментируя заявления модератора о "трех войнах".
Министр подчеркнул, что подобная политика Запада начала формироваться вскоре после распада Советского Союза.
"И после того, как мы поняли, что нас не вполне принимают за равноправных собеседников, нам не любят говорить правду, нам любят что-то обещать, а потом делать вид, что обещания не существовало, либо оно было устным, а надо было письменным", - добавил Лавров, говоря о расширении НАТО.
Он подчеркнул, что события, о которых идет сейчас речь, они "вызревали задолго до украинского кризиса".