Захарова высказалась о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что пришло время активно защищать память о жертвах геноцида советского народа.
- Федеральный закон, установивший День памяти жертв геноцида советского народа, вступил в силу 1 января 2026 года.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, что сейчас пришло время защищать эту память.
Захарова напомнила, что федеральный закон, установивший особую скорбную дату, когда мы чтим жертв геноцида советского народа, вступил в силу 1 января 2026 года. Она также добавила, что "память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда".
"И сейчас настало время ее активно защищать и требовать справедливости", - заявила Захарова.
