Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 18.04.2026
Захарова высказалась о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Захарова: пришло время защищать память жертв геноцида советского народа

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что пришло время активно защищать память о жертвах геноцида советского народа.
  • Федеральный закон, установивший День памяти жертв геноцида советского народа, вступил в силу 1 января 2026 года.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, что сейчас пришло время защищать эту память.
Захарова напомнила, что федеральный закон, установивший особую скорбную дату, когда мы чтим жертв геноцида советского народа, вступил в силу 1 января 2026 года. Она также добавила, что "память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда".
"И сейчас настало время ее активно защищать и требовать справедливости", - заявила Захарова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа
29 декабря 2025, 08:52
 
В миреРоссияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала