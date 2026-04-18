Захарова заявила о недопустимости попыток исказить и переписать историю

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости попыток ряда стран исказить и переписать историю.
Как отметила дипломат, российская сторона видит, что в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом.
"Россия неоднократно с различных международных площадок заявляла и продолжает заявлять о недопустимости и невозможности попыток ряда стран исказить и переписать историю", - сказала Захарова в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.