Захарова рассказала, что значит для нее День памяти жертв геноцида

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что значит для нее День памяти жертв геноцида советского народа.
"Терпеливо объясняем заблуждающимся, что в этот день в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников", - напомнила она.
По словам Захаровой, документ стал правовой основой масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР.
"Эта работа продолжается Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой по сей день", - добавила Захарова.
Она отметила, что об этой работе регулярно информируют, в том числе на брифингах официального представителя МИД России.
"И эмоциональная подача материала – это как раз отражение личного отношения к данной теме, за которым осознание, что мы живем, а миллионы людей не появились на свет в результате политики геноцида, проводившейся нацистами и их сообщниками на нашей земле", - сказала она.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.