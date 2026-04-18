Захарова рассказала, что значит для нее День памяти жертв геноцида - РИА Новости, 18.04.2026
08:26 18.04.2026 (обновлено: 08:43 18.04.2026)
Захарова рассказала, что значит для нее День памяти жертв геноцида

Захарова рассказала о значении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В этом году 19 апреля впервые будет отмечаться День памяти жертв геноцида советского народа.
  • Мария Захарова напомнила, что в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ о наказании для немецко-фашистских злодеев.
  • По словам представителя МИД, эмоциональная подача материала по этой теме — отражение ее личного отношения к ней.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что значит для нее День памяти жертв геноцида советского народа.
"Терпеливо объясняем заблуждающимся, что в этот день в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников", - напомнила она.
По словам Захаровой, документ стал правовой основой масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР.
"Эта работа продолжается Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой по сей день", - добавила Захарова.
Она отметила, что об этой работе регулярно информируют, в том числе на брифингах официального представителя МИД России.
"И эмоциональная подача материала – это как раз отражение личного отношения к данной теме, за которым осознание, что мы живем, а миллионы людей не появились на свет в результате политики геноцида, проводившейся нацистами и их сообщниками на нашей земле", - сказала она.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
ОбществоРоссияСССРМария ЗахароваВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
