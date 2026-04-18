В Забайкалье после ДТП с автобусом госпитализировали 14 человек - РИА Новости, 18.04.2026
13:01 18.04.2026
© Фото : Министерство планирования и развития Забайкальского краяАвтобус, опрокинувшийся в Забайкальском крае
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Водитель и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ранее в субботу ГУМЧС региона сообщало, что, по предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье.
По данным ГАИ, авария произошла на 417-м километре федеральной автодороги "Чита - Забайкальск" в Забайкальском районе.
"В результате ДТП один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЗабайкальский районГИБДД МВД РФ
 
 
