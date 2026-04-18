В Забайкалье после ДТП с автобусом госпитализировали 14 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Забайкалье произошло ДТП с пассажирским автобусом.
- По сообщению Госавтоинспекции, один человек погиб, водитель и 13 пассажиров госпитализированы.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Водитель и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ранее в субботу ГУМЧС региона сообщало, что, по предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье.
По данным ГАИ, авария произошла на 417-м километре федеральной автодороги "Чита - Забайкальск" в Забайкальском районе.
"В результате ДТП один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
