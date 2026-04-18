В Забайкалье после ДТП с автобусом госпитализировали 14 человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Водитель и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ранее в субботу ГУМЧС региона сообщало, что, по предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье.