Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 18.04.2026 (обновлено: 13:03 18.04.2026)
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО.
  • ВСУ за сутки потеряли более 160 военных, пять арторудий и РСЗО "Град" в зоне действий южной группировки войск.
  • Российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 военных, пять арторудий и РСЗО "Град" в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Противник потерял более 160 военнослужащих, пять артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции, две боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две станции радиоэлектронной борьбы и девять автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Стенки, Рай-Александровка, Артема, Константиновка и Ильиновка Донецкой Народной Республики.
