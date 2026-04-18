Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии стала рекордной

БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 79,56%, проголосовали почти 6 миллионов граждан из 7,5 миллионов, имеющих право голоса, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии.
Точное число проголосовавших составило 5,988 миллиона человек, или 79,56%. Аналогичный показатель на выборах 2022 года составлял 70,2%.
Окончательные итоги выборов должны быть опубликованы вечером 18 апреля. По предварительным данным, партия "Тиса" получает 141 место из 199, альянс партий "Фидес" и "Христианско-демократическая народная партия" - 52 места. Еще шесть мест у правой партии "Наша Родина".
