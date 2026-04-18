Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии стала рекордной

БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 79,56%, проголосовали почти 6 миллионов граждан из 7,5 миллионов, имеющих право голоса, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии.

Точное число проголосовавших составило 5,988 миллиона человек, или 79,56%. Аналогичный показатель на выборах 2022 года составлял 70,2%.