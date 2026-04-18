Кресты для кладбищ ВСУ продают в шесть раз дороже их закупочной цены

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кресты для захоронений ВСУ, закупленные в Китае для бюджета Ирпеня Киевской области, стоили в 6,5 раз дороже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Ирпене для воинского захоронения были закуплены надгробные кресты, которые, как выяснилось, были привезены из Китая. Их ориентировочная стоимость при импорте составляла около 12 тысяч гривен (около 270 долларов - ред.) за штуку", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в местный бюджет они были поставлены почти по 80 тысяч гривен (примерно 1800 долларов) за каждый.
