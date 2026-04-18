Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:55 18.04.2026 (обновлено: 13:12 18.04.2026)
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 18.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО.
  • Нанесены поражения формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в нескольких районах Харьковской области, ДНР.
  • Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, а также военная техника и американская радиолокационная станция.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" уничтожили до 210 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбка, Кутьковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ, Харьковская область, Безопасность
 
 
